«الصحة»: تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الأشعة عن بُعد بـ 34 مستشفى في 15 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق المنظومة الرقمية المتكاملة لقراءة أفلام الأشعة عن بُعد في 34 مستشفى بـ15محافظة، يأتى ذلك في إطار تطبيق آليات التحول الرقمي لتحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية المُقدمة للمرضى بجميع محافظات الجمهورية.

الحصول علي التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المنظومة الرقمية للأشعة ، تمكن المريض على مستوى الجمهورية، الحصول علي التشخيص وقراءة أفلام الأشعة بشكل دقيق بدون تواجد طبيب الأشعة في نفس مكان المريض، حيث يتم نقل صور أفلام الأشعة من أماكن تصويرها بالمستشفيات، خاصةً الأماكن النائية إلى المركز الرئيسي لاستقبال صور أفلام الأشعة وقراءتها وتشخيصها من قبل فريق يضم أساتذة واستشاريين أشعة.

وأضاف “عبدالغفار” أن تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة بالمستشفيات يهدف إلى تحقيق الجودة وتعزيز الكفاءة وتوفير الوقت وذلك باستخدام نظام عمل مميكن، بالإضافة إلى تقليل النفقات المستخدمة في أفلام الأشعة، كما يتيح الفرصة للأطباء أخصائين الأشعة التدريب علي وسائل علمية حديثة في صياغة تقارير الأشعة، لافتاً الى أن هذه التقنية تتيح الوصول إلي طبيب الأشعة في أي مكان وتشخيص الحالة الطارئة في ذات الوقت.

تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة

ومن جانبه أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أنه تم تصميم برنامج لإمداد المستشفيات بخدمة قراءة وأرشفة وحفظ وتداول صور الأشعة عن بُعد، حيث يمكن تخزين وفهرسة عدد لا محدود من أنواع الفحوصات المختلفة، وعدم اللجوء إلى إعادة التصوير، مما يُعد خطوة أساسية لتطوير منظومة الأشعة المعلوماتية إلي التصوير بدون أفلام لسهولة نقل المعلومات ودراساتها في مصر.

وذكر “حسنين” أنه تم تطبيق المنظومة الرقمية للأشعة عن بُعد بمستشفيات الحمام و العلمين ومطروح العام بمحافظة مرسى مطروح، والعريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأسوان العام وكوم امبو المركزي بمحافظة أسوان، وشلاتين المركزي والقصير والغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، وسوهاج العام، وقنا العام، والفيوم، وبنى سويف العام.

وأضاف “حسنين” أنه تم تطبيق المنظومة بمستشفيات راس التين والجمهورية وجمال حمادة والعامرية العام والعجمي بمحافظة الإسكندرية، والمنصورة التخصصي والمنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، وسمالوط ودير مواس وملوي واليوم الواحد، سمالوط، والمنيا العام، والشيخ فضل بمحافظة المنيا، والمنيرة وصدر العباسية ومنشية البكري، والقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وكفرالشيخ العام، والداخلة المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

وفي نفس السياق، نوه الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة أنه يجري تطبيق المنظومة الالكترونية ب29 مستشفى بمحافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والجيزة، والدقهلية، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية