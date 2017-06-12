الصحة تشن حملة تفتيش على 7 مستشفيات خاصة

أحمد صبرىشنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حملة مكبرة على مراكز وأقسام زراعة الاعضاء البشرية فى 7 مستشفيات خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات وصلاحية أماكن الزرع وفقا للاشتراطات الصحية وذلك خلال شهر مايو الماضى حرصا على المريض المصرى.وأ

أحمد صبرى

شنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، حملة مكبرة على مراكز وأقسام زراعة الاعضاء البشرية فى 7 مستشفيات خاصة للتأكد من سلامة الإجراءات وصلاحية أماكن الزرع وفقا للاشتراطات الصحية وذلك خلال شهر مايو الماضى حرصا على المريض المصرى.

وأوضح الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم المرور على مستشفى النيل بدراوى بالمعادى، وهى حاصلة على ترخيص زرع الأعضاء فى عام 2014، وبالمرور على أقسام العمليات، والرعاية، ومعمل التحاليل، وبنك الدم، لم يتم تسجيل أى مخالفات وتم التأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية الواجبة.

وأشار ” محروس ” إلى أنه تم المرور على مستشفى المقاولون العرب مدينة نصر” والحاصلة على ترخيص زرع الأعضاء عام 2016، حيث تم رصد العديد من المخالفات منها بقسم العمليات حيث وجد أن الأبواب الإلكترونية التى تفتح على الــ Dirty Corridor المنطقة غير النظيفة لنقل المخلفات الخطرة غير محكمة الغلق مما يخالف أساليب مكافحة العدوى، وبالمرور على بنك الدم وجد أنه غير مرخص، وأكد أنه تمت التوصية بإنذار المستشفى كتابيا بضرورة اتباع تطبيق سياسة مكافحة العدوى بقسم العمليات، وتم استصدار قرار غلق لبنك الدم لحين استكمال إجراءات الترخيص.

وتابع ” محروس ” أنه بالمرور على مستشفى شركة مصر للطيران للخدمات الطبية بألماظة والتى بها مركز لزرع الأعضاء البشرية والمرخصة عام 2015، حيث وجد بها بعض المخالفات ببنك الدم منها لا يوجد ترمومترات بثلاجات حفظ الدم Double Check ، لا يوجد قائمة بدرجات الحرارة، ولا يوجد ترخيص لبنك الدم، مؤكدا أنه تم التوصية بغلق بنك الدم لحين تلافى المخالفات واستكمال إجراءات ترخيصه.

وأضاف ” محروس ” أنه تم المرور على مستشفى دار الفؤاد بمدينة 6 أكتوبر والمرخصة لزراعة الاعضاء فى عام 2015، والمخالفات التى تم رصدها هى بمعمل التحاليل حيث وجد أن قوائم محتويات الثلاجات غير مطابقة للموجود فعليا داخل الثلاجات، وفى العمليات لا يوجد خط أحمر على باب جناح العمليات، مشيرا الى أنه تمت التوصية بإنذار المستشفى كتابيا بتلافى المخالفات السابقة خلال أسبوع من تاريخه.

وتابع ” محروس ” أنه تم المرور على مستشفى الصفوة بمدينة 6 اكتوبر” والتى بها ترخيص لزرع الاعضاء عام 2016، حيث وجد العديد من المخالفات منها عدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، كما وجد بجناح العمليات كمية كبيرة من امبولات ( عشرات) من السنتوسينون والمثروجين مخزنة خارج الثلاجة بما يخالف تعليمات التخزين وتم اعدامها فى الحال، وأكد أنه تمت التوصية بغلق جناح العمليات لحين تلافى المخالفات.

كما تم المرور على مستشفى جامعة 6 أكتوبر بمدينة السادس من اكتوبر والتى بها ترخيص لزراعة الاعضاء منذ عام 2017، حيث تم رصد العديد من المخالفات تخص سياسات مكافحة العدوى، حيث تم التوصية بإنذار المستشفى بتلافى المخالفات خلال اسبوع من تاريخه.

وأردف ” محروس ” أنه تم المرور على مستشفى المركز الطبى بسموحة، بالاسكندرية حيث تم منحها ترخيص لزرع الاعضاء فى 2017 ، حيث وجد اتباعها لسياسات مكافحة العدوى بقسم العمليات والعنايات ومعامل التحاليل وبنك الدم ، فيما عدا قسم العناية المركزة الخاص بزرع الكلى يوجد به ماكينة غسيل كلوى غير مصرح بها بالعناية المركزة ، مشيرا الى أنه تم توجيه انذار للمستشفى بتلافى المخالفات وترخيص ماكينة الغسيل الكلوى داخل العناية المركزة فى خلال شهر من تاريخه.

أكدت وزارة الصحة والسكان على تكثيف حملات المرور على المنشآت الطبية الخاصة من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، خلال الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية والفنية والخاصة بالمنشآت التى تقوم بزرع الأعضاء البشرية ، مشددة على أنها ستقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المرضى، وسيتم الضرب بيد من حديد لوقف أى تجاوزات فى هذا الشأن.