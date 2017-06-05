الصحة تسند ملف أدوية المناقصات للجنة خبراء الدواء

أحمد صبرىكشف مصدر بغرفة صناعة الدواء أن وزارة الصحة أسندت ملف تحريك أسعار أدوية المناقصات الى لجنة خبراء الدواء التى شكلها مجلس الوزراء برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان .وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن زيادة أسعار 980 دواءً خاصًا بأدوية المناقصات والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب

أحمد صبرى

كشف مصدر بغرفة صناعة الدواء أن وزارة الصحة أسندت ملف تحريك أسعار أدوية المناقصات الى لجنة خبراء الدواء التى شكلها مجلس الوزراء برئاسة اللواء بهاء الدين زيدان .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن زيادة أسعار 980 دواءً خاصًا بأدوية المناقصات والتي يتم توريدها إلى مستشفيات الوزارة من جانب الشركات والتي تم التعاقد معها لتوريد احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية فى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي لكنها لم تعتمد هذا القرار حتى اليوم.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن غرفة الأدوية اجتمعت باللجنة لتحديد العوائق التى تواجه تطبيق القرار لتقليل خسائر الشركات فى المناقصات المبرمة مع الوزارة والهيئات التابعة .

وأشار الى أن اللجنة وعدتهم بمناقشة الملف وأنها ستنظر فى الأسعار التى قدمتها الشركات لإعتماد القرار من وزير الصحة الدكتور أحمد عماد.

وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 540 لعام 2017 لتشكيل لجنة تضم خبراء من مختلف التخصصات المعنية بقطاع الدواء وصناعته، وبرئاسة اللواء طبيب بهاء الدين أحمد زيدان، لضبط ملف الدواء وتنفيذ خطة طويلة الأمد لتطوير منظومة الصحة فى مصر والتوسع في صناعات الدواء خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 24 شهرًا وتنفيذ خطة متوسطة الأمد خلال تسعة أشهر.