لايف

الصحة: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وخروج 109 متعافين من المستشفيات
المال - خاص 12:48 ص, الأحد, 15 أغسطس 21 12:48 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات وخروج 109 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233881 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 99 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  ضبط شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة في الدقهلية

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 285257 من ضمنهم 233881 حالة تم شفاؤها، و 16615 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 5 حالات، بجانب خروج 43 متعافيًا.

اقرأ أيضا  «ارتفاع طفيف يتواصل»..الصحة: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأحد 15-8-2021 في مصر.. شديد الحرارة واضطراب بالبحر الأحمر

دعاء محمود 12:55 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-8-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:27 ص, الأحد, 15 أغسطس 21

تعرف على أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2021

جهاد سالم 11:40 م, السبت, 14 أغسطس 21

احصل على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

جهاد سالم 8:19 م, السبت, 14 أغسطس 21

بالاسم ورقم الجلوس .. رابط بوابة الأزهر للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

جهاد سالم 8:08 م, السبت, 14 أغسطس 21

نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 خلال ساعات

جهاد سالم 7:45 م, السبت, 14 أغسطس 21