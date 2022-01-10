لايف

الصحة: تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة

خروج 907 متعافين من المستشفيات
المال - خاص 12:33 ص, الثلاثاء, 11 يناير 22 12:33 ص, الثلاثاء, 11 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة وخروج 907 متعافين من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328051 حتى اليوم.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  بسبب عدم التطعيم ضد كورونا .. سيتي جروب بنك يبدأ فصل الموظفين


وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 393808 من ضمنهم 328051 حالة تم شفاؤها، و 21995 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  وزيرة الشباب الإماراتية: مصر قلب العروبة ووطني الثاني


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 19 حالة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 11-1-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 11 يناير 22

انتشال جثتين وضبط السائق.. تفاصيل غرق سيارة تقل 23 عاملًا بمنشأة القناطر

أماني عوض 11:11 م, الأثنين, 10 يناير 22

«لاستعادة الشبكة».. شخص يهدد خطيبته السابقة بنشر صورها على «سوشيال ميديا»

أماني عوض 9:50 م, الأثنين, 10 يناير 22

خبير في منظمة الصحة العالمية : موجات كورونا جديدة متوقعة كل 4 أشهر

المال - خاص 8:53 م, الأثنين, 10 يناير 22

«ضمن تقريرها الرابع عشر عن التحديثات العلمية».. فيليب موريس إنترناشيونال: أزمة المناخ التهديد الرئيسي لكوكب الأرض

المال - خاص 8:14 م, الأثنين, 10 يناير 22

حالة الطقس غدا الثلاثاء .. مائل للبرودة ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 6:36 م, الأثنين, 10 يناير 22