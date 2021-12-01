لايف

الصحة: تسجيل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة

وخروج 639 متعافيًا من المستشفيات،
المال - خاص 2:07 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21 2:07 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 949 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 وفاة وخروج 639 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 297536 حتى اليوم.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 949 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة يطالب بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شارع مستشفى الصدر


وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 358578 من ضمنهم 297536 حالة تم شفاؤها، و 20474 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  الداخلية تحبط تهريب بضائع محظورة لداخل البلاد عبر ميناء بورسعيد (صور)


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 63 حالة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

عوض تاج الدين: «أوميكرون» غير موجود في مصر لكن «هيجي 100%» (فيديو)

المال - خاص 1:47 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

فتح رحلات العمرة للمصريين

محمد مجدي 12:39 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

«42 مليون جرعة لم تستخدم بعد».. متحدث الحكومة يوضح البدائل أمام من لم يحصل على لقاح كورونا

المال - خاص 12:09 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

نائب وزير السياحة: قرار تحديد أسعار المنشآت الفندقية يسري على المصريين والأجانب

محمد مجدي 12:08 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

متحدث الوزراء: تنظيم رحلات مدرسية لنقل الطلاب والتلاميذ لأقرب مركز تلقي اللقاح خلال أيام

محمد مجدي 12:05 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 1-12-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:02 ص, الأربعاء, 1 ديسمبر 21