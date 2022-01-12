لايف

الصحة: تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة

وخروج 845 متعافيًا من المستشفيات،
المال - خاص 1:26 ص, الخميس, 13 يناير 22 1:26 ص, الخميس, 13 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 وفاة وخروج 845 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى اليوم.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  «الصحة العالمية» تصدر دليلا لإدارة مواجهة «كورونا» على متن سفن الشحن والصيد (مستند)


وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شفاؤها، و 22042 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  «تغطي المحافظة بالكامل».. كشف شبكة بث لاسلكي لفك شفرات القنوات الفضائية في المنوفية


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 9-1-2022 فى مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الخميس 13-1-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 13 يناير 22

رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية : منتدى شباب العالم جسر للتواصل

شريف عمر 9:53 م, الأربعاء, 12 يناير 22

حفلة للمتفوقين.. ملابسات فيديو رقص مدرس مع طلبة في المنوفية

أماني عوض 9:16 م, الأربعاء, 12 يناير 22

محافظة الجيزة: تشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام

محمود محسن 8:41 م, الأربعاء, 12 يناير 22

حالة الطقس غدا الخميس .. مائل للبرودة وأمطار على القاهرة

دعاء محمود 6:48 م, الأربعاء, 12 يناير 22

السعودية تعتزم استغلال كميات وفيرة من اليورانيوم في أغراض تجارية

أيمن عزام 6:14 م, الأربعاء, 12 يناير 22