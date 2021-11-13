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«الصحة»: تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 57 حالة

خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 8:19 ص, السبت, 13 نوفمبر 21 8:19 ص, السبت, 13 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286348 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 909 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 57 حالة جديدة.

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يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 342097 من ضمنهم 286348 حالة تم شفاؤها، و 19366 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الخميس، عن خروج 622 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 285615 حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ، ووفاة 60 حالة جديدة.

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بقلم المال - خاص

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