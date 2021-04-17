لايف

الصحة: تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 وفاة

خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 12:50 ص, الأحد, 18 أبريل 21 12:50 ص, الأحد, 18 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 544 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 162714 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 845 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  رئيس المستشفيات الجامعية بسوهاج: ارتفاع بمصابي كورونا ولا يوجد ما يستدعي فرض حظر تجوال (فيديو)

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 215484 من ضمنهم 162714 حالة تم شفاؤها، و 12694 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  تقرير حكومي : «القاهرة» تحتاج إلى 5 آلاف مدرس لسد احتياجات المراحل التعليمية

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأحد 18-4-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:43 ص, الأحد, 18 أبريل 21

حالة الطقس اليوم الأحد 18-4-2021 في مصر.. شديدة الحرارة وأمطار رعدية

دعاء محمود 12:13 ص, الأحد, 18 أبريل 21

رئيس المستشفيات الجامعية بسوهاج: ارتفاع بمصابي كورونا ولا يوجد ما يستدعي فرض حظر تجوال (فيديو)

محمد مجدي 11:53 م, السبت, 17 أبريل 21

وفيات كورونا تتجاوز 3 ملايين شخص حول العالم

المال - خاص 9:45 م, السبت, 17 أبريل 21

بلومبرج: العالم في حاجة إلى اللقاحات الصينية لسد النقص في الإمدادات

أيمن عزام 8:31 م, السبت, 17 أبريل 21

«الري» تبحث سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة خلال الصيف

هيثم سمير 7:42 م, السبت, 17 أبريل 21