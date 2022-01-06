لايف

«الصحة»: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 19 حالة

خروج 512 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 12:17 ص, الجمعة, 7 يناير 22 12:17 ص, الجمعة, 7 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 324425 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 840 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  منظمة الصحة العالمية: أعراض أوميكرون أخف من المتحورات السابقة

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 390294 من ضمنهم 324425 حالة تم شفاؤها، و 21882 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  إير سبلاي تستثمر 250 مليون جنيه لإنتاج الغازات الصناعية والطبية بـ«كيما أسوان»

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

اقرأ أيضا  «أسترازينيكا» تطور عقارًا للوقاية من كورونا لمرضى الفشل الكلوي والأورام ونقص المناعة

نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-1-2022 في مصر

عصام عميرة 12:10 ص, الجمعة, 7 يناير 22

أبرز تصريحات الرئيس السيسي من داخل كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة

مصطفى الجُدي 11:55 م, الخميس, 6 يناير 22

محذرا من الفتنة.. السيسي: الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا

مصطفى الجُدي 11:35 م, الخميس, 6 يناير 22

السيسي يقدم التهنئة إلى البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

مصطفى الجُدي 11:28 م, الخميس, 6 يناير 22

المشاركون في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الجديدة يحتفون بحضور الرئيس السيسي

مصطفى الجُدي 11:15 م, الخميس, 6 يناير 22

إصابات كورونا عالميا تسجل قفزة بنسبة 71% الأسبوع الماضي

أيمن عزام 10:43 م, الخميس, 6 يناير 22