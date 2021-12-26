لايف

الصحة: تسجيل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

وخروج 543 متعافيًا من المستشفيات،
المال - خاص 1:20 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21 1:20 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة وخروج 543 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317199 حتى اليوم.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 823 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  البنك المركزي: تحملنا 9 مليارات جنيه لتخفيف أعباء العملاء منذ بداية كورونا


وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 381343 من ضمنهم 317199 حالة تم شفاؤها، و 21608 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  وزير السياحة والآثار يبحث دعم وتطوير المشروعات السياحية ببورسعيد


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURg

اقرأ أيضا  علماء: 50% من الذين يشتكون من أعراض نزلات البرد مصابون بكورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الإثنين 27-12-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:18 ص, الأثنين, 27 ديسمبر 21

بيل جيتس:عدم ثقة الناس في الحكومات أكثر ما يقلقني خلال 2022.. و«كورونا» قد تنتهي

المال - خاص 11:27 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

محافظة الجيزة: رفع 347 حالة إشغال للباعة والمحلات بمدينة أوسيم

محمود محسن 10:15 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

بابا الفاتيكان: تراجع المواليد في إيطاليا يهدد مستقبل البلاد

أيمن عزام 9:52 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

محافظة الجيزة: تشميع مطعم مأكولات سورية بسبب لحوم غير صالحة للاستخدام الأدمي

محمود محسن 8:58 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

محافظة الجيزة تزيل منشآت مخالفة بنادي المعلمين بشارع البحر الأعظم

محمود محسن 8:00 م, الأحد, 26 ديسمبر 21