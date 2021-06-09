لايف

الصحة: تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

خروج 800 متعاف من المستشفيات
المال - خاص 1:33 ص, الخميس, 10 يونيو 21 1:33 ص, الخميس, 10 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة وخروج 800 متعاف من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 198632 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 765 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: استقبال 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك» الصيني

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 270292 من ضمنهم 198632 حالة تم شفاؤها، و 15471 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الاثنين 7-6-2021 فى مصر

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  «انخفاض الحصيلة اليومية مستمر».. الصحة: 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الثلاثاء، تسجيل 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة وخروج 551 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الخميس 10-6-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 37 درجة عظمى

دعاء محمود 12:02 ص, الخميس, 10 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 10-6-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:01 ص, الخميس, 10 يونيو 21

واشنطن تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح فايزر لـ92 دولة

المال - خاص 8:52 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

الصين تثبت تحول إصابات بإنفلونزا الطيور إلى عدوى

أيمن عزام 8:37 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

الداخلية: إحباط بيع 15 ألف لتر سولار في السوق السوداء بالقاهرة

أماني عوض 6:40 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

انطلاق امتحانات الثانوية العامة في الكويت وسط إجراءات صحية مشددة

أيمن عزام 6:38 م, الأربعاء, 9 يونيو 21