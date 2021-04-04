لايف

الصحة: تسجيل 709 إصابات جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 1:13 ص, الأثنين, 5 أبريل 21 1:13 ص, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 333 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 156219 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 709 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  اكتمال النصاب القانوني لانتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين (صور)

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 204965 من ضمنهم 156219 حالة تم شفاؤها، و 12163 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء : مصر استقبلت 1.6 مليون جرعة لقاح حتى الآن وستبلغ 2 مليون بعد يومين

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس السبت، عن خروج 438 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155886 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 710 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة.

اقرأ أيضا  الداخلية تنظم دورات لتنمية مهارات رجال الشرطة بمجال حقوق الإنسان (صور)

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

السعودية تصدر بيانا بشأن منع الخدمات عن الأشخاص الذين لم يتناولوا لقاح كورونا

محمد عبد السند 11:07 م, الأحد, 4 أبريل 21

العناني: موكب المومياوات فكرة شخصية وحلم تحقق والقهاوي كانت تذيع الاحتفالية دون المباريات (فيديو)

محمد مجدي 10:10 م, الأحد, 4 أبريل 21

رئيس الشركة المنظمة لموكب المومياوات: الرئيس السيسي طلب إضافة مشهد ظهور الأطفال في ميدان التحرير (فيديو)

محمد مجدي 8:39 م, الأحد, 4 أبريل 21

وزيرة الصحة تؤكد دعمها الكامل لمشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية

المرسي عزت 8:29 م, الأحد, 4 أبريل 21

إيجابية 1900.. فحص تعاطي المخدرات لـ29.8 ألف سائق خلال مارس (فيديو)

أماني عوض 6:17 م, الأحد, 4 أبريل 21

طقس غد الاثنين.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأتربة عالقة

دعاء محمود 6:04 م, الأحد, 4 أبريل 21