لايف

الصحة: تسجيل 667 إصابة جديدة لفيروس كورونا و41 وفاة و602 حالة شفاء

بحسب بيان لوزارة الصحة
المال - خاص 10:19 م, الأربعاء, 22 يوليو 20 10:19 م, الأربعاء, 22 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 602 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 30075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و 4440 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الصحة : 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة وشفاء 549

المال - خاص 10:17 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

منظمة الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة وباء كورونا في إفريقيا

المال - خاص 2:32 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

«ارتفاع طفيف».. الصحة : تسجيل 627 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة

المال - خاص 10:16 م, الأثنين, 20 يوليو 20

«آمن ويدرب المناعة».. بشرى جديدة من أكسفورد بشأن لقاح كورونا

محمود خاطر 5:17 م, الأثنين, 20 يوليو 20

مصر تتفق مع الصين على أن تصبح مركزًا لتصنيع لقاح «كورونا»

المال - خاص 1:33 م, الأثنين, 20 يوليو 20

مع تفاقم تفشي الفيروس.. وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 140 ألفًا

المال - خاص 8:45 م, الأحد, 19 يوليو 20