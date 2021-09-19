الصحة: تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

في 6 سبتمبر الجاري توقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تصاعد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا، مرجحة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 653 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وخروج 511 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 250304 حتى اليوم.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 653 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 296929 من ضمنهم 250304 حالة تم شفاؤها، و 16970 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وخروج 711 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 249793 حالة.

وفي 6 سبتمبر الجاري توقعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تصاعد إصابات فيروس كورونا بشكل كبير جدا، مرجحة أن ذورة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر أو الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.