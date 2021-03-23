لايف

الصحة: تسجيل 648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 وفاة

خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات،
المال - خاص 12:52 ص, الأربعاء, 24 مارس 21 12:52 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 500 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150924 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 648 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  الداخلية: محاضر كمامات لـ 13.6 ألف شخص وإحالة 76 للنيابة في يوم

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 196709 من ضمنهم 150924 حالة تم شفاؤها، و 11680 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  الصحة: 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 وفاة

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الاثنين، عن خروج 490 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150424 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 643 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة.

اقرأ أيضا  زعيم الأغلبية في البرلمان يطلق مبادرة لتعقيم المنشآت الحكومية ودور العبادة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

التعليم تحدد ضوابط امتحانات مواد الهوية للمدارس الدولية 2020-2021

جهاد سالم 12:17 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

المقررات الدراسية لامتحانات شهر أبريل لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

جهاد سالم 12:16 ص, الأربعاء, 24 مارس 21

التعليم : عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا

جهاد سالم 11:34 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

المعهد الأمريكي للحساسية يشكك في معدلات فعالية لقاح أسترازينيكا

المال - خاص 10:25 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

زعيم الأغلبية في البرلمان يطلق مبادرة لتعقيم المنشآت الحكومية ودور العبادة

ياسمين فواز 7:04 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

جامعة مصر تحتفل بيوم الثقافة بين مصر وروسيا

فاطمه امام 5:58 م, الثلاثاء, 23 مارس 21