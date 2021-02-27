لايف

الصحة: تسجيل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة

خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 12:30 ص, الأحد, 28 فبراير 21 12:30 ص, الأحد, 28 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 140460 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 588 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 181829 حالة من ضمنهم 140460 حالة تم شفاؤها، و 10639 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  هيئة الدواء تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي «سبوتنيك v» و«استرازينيكا»

والجمعة أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، أنه تم تسجيل 601 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 49 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه خرج 433 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 139927 حالة حتى اليوم.

اقرأ أيضا  أوراسكوم للتنمية تحقق 6.2 مليار جنيه مبيعات عقارية في 2020

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 181241 حالة من ضمنهم 139927 حالة تم شفاؤها، و 10590 حالة وفاة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بلجيكا تتخذ إجراءات جديدة بعد إصابة نصف سجناء «نامور» بفيروس كورونا

المال - خاص 1:35 ص, الأحد, 28 فبراير 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 28-2-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:25 ص, الأحد, 28 فبراير 21

حالة الطقس اليوم الأحد 28-2-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 22 درجة عظمى

دعاء محمود 12:05 ص, الأحد, 28 فبراير 21

شوقي: حل مشكلة 9% من 620 ألفا لم يستطيعوا الدخول على السيستم في امتحان أولي ثانوي (فيديو)‎

محمد مجدي 11:51 م, السبت, 27 فبراير 21

إيران تخطط لإنتاج لقاح فيروس كورونا بحلول الربيع

أيمن عزام 9:47 م, السبت, 27 فبراير 21

معرض «ديارنا» للحرف اليدوية يختتم فعالياته اليوم

مدحت إسماعيل 9:44 م, السبت, 27 فبراير 21