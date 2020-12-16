لايف

الصحة: تسجيل 544 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة

خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 12:06 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20 12:06 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  وزير العدل يتابع مشروعات تطوير المحاكم ببورسعيد

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 123153 حالة من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و 6990 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  وزير العدل يدشن منظومة ميكنة النيابة الإدارية ببورسعيد

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
 نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  «الصحة العالمية» و«المملكة المتحدة» تتعهدان بتقديم مليون جنيه إسترليني دعمًا لمصر لمواجهة كورونا
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الخميس 17-12-2020 فى مصر: أمطار والصغرى فى القاهرة 13 درجة

دعاء محمود 12:22 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

ترحيب إفريقي بمشروع تاريخي تدعمه الصين بهدف مكافحة الأمراض

أيمن عزام 12:03 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

درجات الحرارة اليوم الخميس 17-12-2020 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 17 ديسمبر 20

محافظ الشرقية: تعطيل الدراسة غدا الخميس بسبب الأحوال الجوية (فيديو)

محمد مجدي 10:11 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي ينظمان جلسات نقاشات حول نظم التغطية الصحية خلال كورونا

المرسي عزت 7:09 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20

«التعليم» وهيئة كير الدولية توقّعان مذكرة تفاهم لتدريب المعلمين وتأهيل الطلاب لسوق العمل

جهاد سالم 6:42 م, الأربعاء, 16 ديسمبر 20