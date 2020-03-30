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الصحة : تسجيل 47 إصابة كورونا جديدة وحالة وفاة.. ومدبولي يوجه بزيادة المعامل

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد المعامل التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR) بالمستشفيات.
صفية حمدي 7:21 م, الأثنين, 30 مارس 20 7:21 م, الأثنين, 30 مارس 20

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جهود مواجهة فيروس “كورونا” المستجد فى اجتماع عقده مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. 

فى بداية الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة والسكان الموقف الحالى لحالات الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك 182 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى للفيروس إلى سلبى، بينما بلغ عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت  132 حالة حتى الآن.

 وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أنه تم اكتشاف 47 حالة جديدة اليوم، وحالة وفاة.

وتابعت أنه بذلك بلغ إجمالى عدد حالات الوفاة 41 حالة، بينما بلغ إجمالى عدد المصابين بوجه عام 656 حالة، يخصم منها الـ182 حالة التى تحولت نتائج تحاليلها من إيجابى إلى سلبى للفيروس، ويخصم من عدد الـ182 حالة عدد الحالات التى تم شفاؤها وخرجت حتى الآن وهى 132 حالة. 

واستعرضت وزيرة الصحة التوزيع الجغرافى لعدد المرضى في المحافظات المختلفة، وموقف التقصي الذى تجريه فرق الوزارة. 

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بزيادة عدد المعامل التى تسمح بإجراء التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد (PCR) بالمستشفيات.

 وأوضحت الوزيرة أنه يوجد 26 معملا حاليا على مستوى المحافظات، لإجراء التحاليل، وسوف تتم زيادتها خلال الـ48 ساعة القادمة. 

وعرضت الوزيرة أيضًا خلال الاجتماع موقف المستلزمات الطبية المختلفة بالمستشفيات، وجهود الجهات الحكومية لتوفيرها.

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بقلم صفية حمدي

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