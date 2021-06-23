لايف

الصحة : تسجيل 466 حالة إيجابية جديدة بكورونا .. و 32 حالة وفاة

وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
المال - خاص 1:04 ص, الخميس, 24 يونيو 21 1:04 ص, الخميس, 24 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 466 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 559 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207411 حتى اليوم.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة: تفعيل منظومة إلكترونية لمتابعة البرامج التدريبية لأطباء الزمالة المصرية

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 278761 من ضمنهم 207411 حالة تم شفاؤها، و 15967 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

اقرأ أيضا  التعليم تحدد ضوابط امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الثانوية العامة

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 498 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206852 حالة.

اقرأ أيضا  تأجيل نظر قضية السفينة ever given لـ 4 يوليو المقبل

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الخميس 24-6-2021 في مصر .. القاهرة تسجل 35 درجة عظمى

دعاء محمود 12:44 ص, الخميس, 24 يونيو 21

لمدة 10 ساعات .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق الجمعة المقبلة

أحمد إسماعيل 12:22 ص, الخميس, 24 يونيو 21

القبض على مدرس بتهمة التحرش ببعض الطالبات داخل مدرسة في القليوبية

أماني عوض 10:27 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

النائب العام يسترد 114 قطعة أثرية مصرية مهربة إلى باريس

المال - خاص 9:59 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

إخماد حريق بعقار من 6 طوابق في القاهرة.. والتحريات: بسبب ماس كهربائي (صور)

أماني عوض 9:35 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

التعليم تحدد ضوابط امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلبة الثانوية العامة

جهاد سالم 7:27 م, الأربعاء, 23 يونيو 21