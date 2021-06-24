لايف

الصحة : تسجيل 423 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و35 حالة وفاة

وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية
أحمد إسماعيل 1:11 ص, الجمعة, 25 يونيو 21 1:11 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، تسجيل 423 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 781 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 208192 حتى اليوم.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 30 حالة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 279184 من ضمنهم 208192 حالة تم شفاؤها، و 16002 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  سقوط عصابة تدعي قدرتها على اكتشاف الأماكن الأثرية في القاهرة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

ضبط سائق مركبة نقل جماعي ظهر في فيديو غير متزن لتناوله المخدرات

أماني عوض 12:17 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر .. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

دعاء محمود 12:14 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-6-2021 في مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الجمعة, 25 يونيو 21

بمناسبة ثورة 30 يونيو.. الداخلية تستعد لإطلاق المرحلة الـ18 من «كلنا واحد»

أماني عوض 4:57 م, الخميس, 24 يونيو 21

المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض: موجة كورونا الثالثة “قاسية للغاية”.. القارة لا تنتصر

المال - خاص 4:42 م, الخميس, 24 يونيو 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة ونشاط في حركة الرياح

دعاء محمود 4:33 م, الخميس, 24 يونيو 21