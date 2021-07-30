لايف

«الصحة»: تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 7 حالات

خروج 331 متعافيا من المستشفيات
المال - خاص 2:02 ص, الجمعة, 30 يوليو 21 2:02 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 331 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229167 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 42 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 284170 من ضمنهم 229167 حالة تم شفاؤها، و 16514 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  «التعليم» تعلن خطوات التقدم لمدارس المتفوقين «STEM»

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات وخروج 212 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228836 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 38 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 9 حالات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة والرطوبة

دعاء محمود 12:11 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

درجات الحرارة اليوم الجمعة 30-7-2021 في مصر

عصام عميرة 12:10 ص, الجمعة, 30 يوليو 21

رئيس الوزراء يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاتجار بالبشر

صفية حمدي 7:19 م, الخميس, 29 يوليو 21

وزيرة التضامن تشهد مناقشة رسالة ماجستير لإحدى بنات دور الأيتام

مدحت إسماعيل 6:42 م, الخميس, 29 يوليو 21

حالة الطقس غدا الجمعة.. شديد الحرارة وشبورة على الطرق

دعاء محمود 6:38 م, الخميس, 29 يوليو 21

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» بمدينة الصف

محمود محسن 6:30 م, الخميس, 29 يوليو 21