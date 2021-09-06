لايف

الصحة: تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

وخروج 659 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 1:27 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 1:27 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة وخروج 659 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 242623 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 368 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  وزير التعليم العالي : تلقي طلبات تقليل الاغتراب 8 سبتمبر وأماكن شاغرة لتنسيق المرحلة الثالثة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 290395 من ضمنهم 242623 حالة تم شفاؤها، و 16801 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 7-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:40 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-9-2021 في مصر.. اضطراب بالبحر الأحمر ورياح نشطة

دعاء محمود 12:14 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

تأجيل انطلاق العام الدراسي في المغرب للمرة الثانية بسبب كورونا

المال - خاص 11:42 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

أحمد إسماعيل 7:46 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

برامج التوعية بأضرار المخدرات تصل إلى 125 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

السيد فؤاد 7:18 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

«التعليم العالي» تعلن الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة للشعبة العلمية (علوم ورياضيات)

جهاد سالم 6:15 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21