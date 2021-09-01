لايف

الصحة: تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

وخروج 543 متعافيًا من المستشفيات،
المال - خاص 1:06 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21 1:06 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وخروج 543 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239886 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  دراسة بريطانية: فرص الإصابة بتجلطات الدم بعد عدوى «كورونا» تفوق مخاطر تلقي اللقاح

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 288732 من ضمنهم 239886 حالة تم شفاؤها، و 16743 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الثلاثاء، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات وخروج 763 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 239343 حالة.

اقرأ أيضا  «ويقدم اعتذارًا رسميًا».. المركز الثقافي الألماني يسحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

تسببت في حالة وفاة.. ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنوفية

أماني عوض 1:02 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الخميس 2-9-2021 في مصر.. حار ورياح نشطة

دعاء محمود 12:56 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الخميس 2-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 2 سبتمبر 21

الحكومة تُعدل خطابات التعاون مع اليابان بشأن إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي

صفية حمدي 7:39 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

الحكومة : تطعيم 1.6 مليون موظف حتى الآن.. وتجهيز 289 مركزًا للتطعيم في 59 جامعة

صفية حمدي 7:38 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

وزارة الري : بدء الخفض التدريجي لتصرفات المياه بداية من سبتمبر

مدحت إسماعيل 5:51 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21