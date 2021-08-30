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الصحة: تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

وخروج 331 متعافيًا
المال - خاص 1:56 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 1:56 ص, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات وخروج 331 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 238580 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 263 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

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وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 288162 من ضمنهم 238580 حالة تم شفاؤها، و 16727 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية،.

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كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وخروج 432 من المستشفيات.

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كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، تسجيل 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات وخروج 432 متعافيًا من المستشفيات.

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بقلم المال - خاص

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