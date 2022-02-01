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الصحة : تسجيل 2291 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مع خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات
أحمد إسماعيل 12:37 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22 12:37 ص, الأربعاء, 2 فبراير 22

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ووفاة 48 حالة جديدة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524 حتى اليوم.

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وأشار إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأوضح “عبد الغفار” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 428202 من ضمنهم 360524 حالة تم شفاؤها، و 22683 حالة وفاة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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