لايف

الصحة : تسجيل 2278 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة

ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم
أحمد إسماعيل 12:35 ص, الخميس, 3 فبراير 22 12:35 ص, الخميس, 3 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 2001 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 362525 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2278 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  استخراج المستندات الشرطية للمواطنين مجانًا.. الداخلية تواصل احتفالات عيد الشرطة (صور)

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 430480 من ضمنهم 362525 حالة تم شفاؤها، و 22735 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. طقس بارد نهارا على القاهرة والعظمى 15

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

اقرأ أيضا  أول دولة عربية تسجل إصابة بسلالة «BA2» الفرعية من متحور أوميكرون
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

ملف الكاتب أحمد إسماعيل

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الخميس 3-2-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الخميس, 3 فبراير 22

تعيين خدمات مرورية لمواجهة الكثافات خلال تنفيذ مشروع المونوريل بمدينة نصر

أحمد إسماعيل 10:55 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

استقالة رئيس CNN بعد كشف “علاقة غرامية” مع زميلته في الشبكة

المال - خاص 10:42 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

مدبولي يؤكد أهمية تواجد مسئولى الوزارات المختلفة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

أحمد إسماعيل 10:19 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

الصحة : تخفيض أسعار مسحة كورونا وتحليل رابيد انتيجين (فيديو)

محمد مجدي 8:37 م, الأربعاء, 2 فبراير 22

محافظ الجيزة يطالب بحسن استغلال الموارد المادية لتحسين مستوى الخدمات

محمود محسن 7:42 م, الأربعاء, 2 فبراير 22