لايف

الصحة: تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة

خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات
المال - خاص 12:13 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 12:13 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98813 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 106397 حالة من ضمنهم 98813 حالة تم شفاؤها، و 6187 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

اقرأ أيضا  الصحة : 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
 نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 10 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  «الصحة» تعلن تسجيل 177 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه خرج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 98713 حالة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر.. أمطار ورياح نشطة

دعاء محمود 12:31 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

الأمن يكشف حقيقة صورة خطف الأطفال داخل محل تجاري بمدينة نصر

أماني عوض 11:27 م, السبت, 24 أكتوبر 20

«الثروة الأسرية العالمية» تسجل ارتفاعا برغم كورونا

محمد عبد السند 11:23 م, السبت, 24 أكتوبر 20

عميد كلية أصول الدين : على رؤساء الدول الإسلامية التقدم بمشروع للأمم المتحدة بتجريم التعرض للرموز الدينية

محمد مجدي 11:07 م, السبت, 24 أكتوبر 20

«حملة للزج بالإسلام في المعارك السياسية».. شيخ الأزهر : لا نقبلُ بأن تكون مقدساتُنا ضحيةَ مضاربة رخيصة

المال - خاص 10:06 م, السبت, 24 أكتوبر 20

وزير الري : خطة استراتيجية قومية لإدارة المياه حتى 2037 بتكلفة 50 مليار دولار

محمد مجدي 9:22 م, السبت, 24 أكتوبر 20