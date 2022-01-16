لايف

الصحة: تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة

وخروج 998 متعافيًا من المستشفيات
المال - خاص 12:15 ص, الأثنين, 17 يناير 22 12:15 ص, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، تسجيل 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا و25 وفاة وخروج 998 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 333529 حتى اليوم.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 25 حالة جديدة.

اقرأ أيضا  بعد 14 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في 3 محافظات


وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وأشار “عبد الغفار” إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 400076 من ضمنهم 333529 حالة تم شفاؤها، و 22148 حالة وفاة.

اقرأ أيضا  بينهم وزراء سابقون.. مؤسسة مستشفى 25 يناير تعلن التشكيل الجديد لمجلس الأمناء


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا الخميس .. مائل للبرودة وأمطار على القاهرة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

مدبولي عن سد النهضة: ننادي بالوصول إلى توافق حول اتفاق قانوني ملزم

محمد مجدي 12:11 ص, الأثنين, 17 يناير 22

درجات الحرارة اليوم الاثنين 17-1-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:06 ص, الأثنين, 17 يناير 22

حالة الطقس اليوم الاثنين 17-1-2022 في مصر.. أمطار على القاهرة

دعاء محمود 12:05 ص, الأثنين, 17 يناير 22

مدبولي : المواطن المصري كان يشكو من فقر الخدمات واليوم تغير الأمر

محمد مجدي 11:22 م, الأحد, 16 يناير 22

مدبولي: الشباب أصبحوا أكثر وعيا ورغبة في دخول معترك العمل العام (فيديو)

محمد مجدي 11:19 م, الأحد, 16 يناير 22

رئيس الوزراء يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا» وفرض الغرامات على غير الملتزمين

المال - خاص 10:32 م, الأحد, 16 يناير 22