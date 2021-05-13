لايف

الصحة: تسجيل 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

خروج 456 متعافيًا من المستشفيات.
المال - خاص 1:21 ص, الجمعة, 14 مايو 21 1:21 ص, الجمعة, 14 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، تسجيل 1193 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة وخروج 456 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179261 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1193 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  خلافات حول ملكية أرض زراعية تتسبب في مصرع وإصابة 4 أشخاص بأسيوط.. وضبط المتهم

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 242120 من ضمنهم 179261 حالة تم شفاؤها، و 14150 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  تركته بإرادتها لخلافات أسرية.. العثور على طبيبة سوهاج المتغيبة عن منزلها

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة وخروج 564 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 178805 حالات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أمس أنه تم تسجيل 1187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة.

اقرأ أيضا  الصحة: 2190 سيارة إسعاف على الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظات في العيد

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:01 ص, الجمعة, 14 مايو 21

حالة الطقس اليوم الجمعة 14-5-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 34 درجة عظمى

دعاء محمود 12:01 ص, الجمعة, 14 مايو 21

طقس غدا الجمعة.. حار نهارًا ورياح نشطة على القاهرة وشمال الصعيد

دعاء محمود 4:54 م, الخميس, 13 مايو 21

حريق مصنع كيميائي في باريس ومخاوف من تلوث البيئة

المال - خاص 3:54 م, الخميس, 13 مايو 21

الصحة: تسجيل 1187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة

المال - خاص 2:23 ص, الخميس, 13 مايو 21

حالة الطقس اليوم الخميس 13-5-2021 في مصر.. أولى أيام عيد الفطر

دعاء محمود 12:39 ص, الخميس, 13 مايو 21