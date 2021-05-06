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«الصحة»: تسجيل 1110 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و59 حالة وفاة

خروج 900 متعافِ من المستشفيات
المال - خاص 1:42 ص, الجمعة, 7 مايو 21 1:42 ص, الجمعة, 7 مايو 21

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 900 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 175117 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

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وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 234015 من ضمنهم 175117 حالة تم شفاؤها، و 13714 حالة وفاة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 1102 إصابة جديدة بـ«كورونا» و64 وفاة بعد ساعات من قرارات حكومية لمواجهة الفيروس.

وأعلنت الصحة عن خروج 876 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 174217 حالة حتى الأربعاء.

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يأتي ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية،

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بقلم المال - خاص

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