«الصحة» ترحب بدعم مجموعة العربي في مواجهة كورونا (بيان رسمي)

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة، وخصت الوزارة بالشكر مجموعة العربى لمساهمتها الفعالة اجتياز هذه الأزمة التى تمر بها البلاد. هالة زايد، وزيرة الصحة…

تقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاجتياز تلك الأزمة، وخصت الوزارة بالشكر مجموعة العربى لمساهمتها الفعالة اجتياز هذه الأزمة التى تمر بها البلاد. هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان صورة من البيان المختوم من وزارة الصحة يرحب بدعم مجموعة العربي في مواجهة أزمة كورونا

وتقوم العربي بحملات تطهير وتعقيم يوميه في كافة فروعها ومعارضها على مستوى الجمهورية بأحدث وسائل التطهير والتعقيم، للحد من احتمالية حدوث إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى عمليات التباعد والفصل بين العاملين، وتدريب كافة الفنيين بقطاع خدمة العملاء على كيفية التطهير الذاتي قبل وبعد كل عملية صيانة.

العربي تجرى استقصاء لـ40 ألف عامل للاكتشاف المبكر لكورونا

كما تقوم مجموعة العربي يوميا بإجراء استقصاء أون لاين للاطمئنان على الحالة الصحية لكافة موظفيها، والذي يصل عددهم إلى 40 ألف عامل، كما يعمل هذا الاستقصاء على الاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بفيروس كورونا، حيث يقوم كل موظف على حدة بتوصيف حالته الصحية يوميا من خلال الاستقصاء.

وبدأت مجموعة العربي في إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحي بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، وذلك للمساهمة في شفاء الحالات المصابة بالفيروس، كما تستمر المؤسسة أيضا خلال هذه الأيام بإيصال مساعدات غذائية ومادية لمئات الآلاف من الأسر في أنحاء الجمهورية.