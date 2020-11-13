الصحة تدفع بفرق الترصد لقرية نجريج بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا

أعلنت مديرية صحة الغربية، عن الدفع بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

كان اتحاد كرة القدم قد أعلن منذ قليل إيجابية عينة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض.

ويخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.