رياضة

الصحة تدفع بفرق الترصد لقرية نجريج بعد إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا
المال - خاص 7:11 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20 7:11 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت مديرية صحة الغربية، عن الدفع بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا.

كان اتحاد كرة القدم قد أعلن منذ قليل إيجابية عينة النجم المصري محمد صلاح بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخب مصر الوطني الأول لكرة القدم، إصابة محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا، بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض.

اقرأ أيضا  بيراميدز يعلن تعاقده مع محمود وادي لمدة 4 مواسم

ويخضع صلاح للبروتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته، وأيضا عزل كل المخالطين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

اتحاد الكرة : إيجابية مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح

المال - خاص 10:08 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

اتحاد الكرة: إعادة اختبار كورونا لـ 3 لاعبين من مصر وتوجو

المال - خاص 6:00 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

اتحاد الكرة يعلن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

المال - خاص 5:21 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

باعتباره ملهما للشباب .. وزير الرياضة يشهد حفل تكريم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني (صور)

المال - خاص 11:04 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

رئيس الوزراء يستعرض الخطة الوقائية أثناء استضافة بطولة كأس العالم لليد يناير المقبل

هيثم سمير 8:35 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20

جهاز الرياضة للقوات المسلحة يوقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

أحمد اللاهوني 4:27 م, الأربعاء, 11 نوفمبر 20