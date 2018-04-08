الصحة تدعم مستشفيات مطروح بــ 113 أخصائى تمريض

أبو زيد توقيع عقوبات وأقصاء مديري المستشفيات المتقاعسين فورا معتز محمود أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، موافقة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان على خطاب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتكليف خريجى كلية التمريض جامعة…

أبو زيد توقيع عقوبات وأقصاء مديري المستشفيات المتقاعسين فورا

معتز محمود

أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، موافقة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان على خطاب اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتكليف خريجى كلية التمريض جامعة الاسكندرية دفعة 2017 للعمل بمستشفيات المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم إدراج احتياجات المحافظة بعدد 75 أخصائى تمريض بالاضافة الي توزيع 38 من أخصائى دفعة 2014/2015 على مستشفيات المحافظة، كما أنه جار تكليف دفعة 2016 تمريض ليكون الاجمالي 113 أخصائى.

ومن جانبه قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الشكر للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة على دعمه اللامحدود لقطاع الصحة بمطروح بالتخصصات الطبية المختلفة من تعاقد مع الاستشاريين ودعم مستشفيات مطروح بالاطباء وأخصائيى التمريض.

وأكد أنه حريص على توفير الكوادر الطبية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى، علما بأنه يتم تكليف جميع خريجى كليات التمريض عن طريق الحاسب الآلى بناء على المجموع التراكمى للخريج وترتيب الرغبات.

وأضاف أبو زيد أن مستشفيات براني والسلوم علي وشك الانتهاء من الاعمال الانشائية تمهيداً لافتتاحها لخدمة أهالي مدينتي براني والسلوم، مضيفا أنه يتابع كل الاعمال بشكل دورى لسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية.

ووجه المحافظ بتوقيع أقصى عقوبة واستبعاد مديرى المستشفيات المتقاعسين عن العمل التى يثبت وجود اهمال وعدم انتظام العام بمستشفياتهم مما ترتب عليه وجود تقصير فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى المترددين عليها.