الإسكندرية

«الصحة» تدعم محافظة البحيرة بـ15 ماكينة غسيل كلوي بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر»

دعم محافظ البحيرة بـ15 ماكينة غسيل كلوي
السيد فؤاد 8:05 م, الجمعة, 12 فبراير 21 8:05 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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أشار اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة إلى أن هناك دعمًا من قبل الدكتورة هالة زايد – وزيرة الصحة والسكان لمحافظة البحيرة وإمدادها بـ15 ماكينة غسيل كلوي من صندوق “تحيا مصر” لرفع كفاءة وحدات الغسيل الكلوي بنطاق المحافظة.

وأكد أهمية الدور الكبير الذي يقوم به صندوق “تحيا مصر” برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم فى شتى القطاعات وعلى رأسها القطاع الطبي والمنظومة الصحية .

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كما يتم دعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأرامل والأيتام والمساهمة فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى مختلف القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.

وأشار الدكتور محمود طلحة – وكيل الوزارة إلى أنه تم توزيع تلك الماكينات على المستشفيات المركزية لخدمة مرضى الفشل الكلوي بقرى ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات الصحية لهم .

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لافتاً إلى أن الماكينات الجديدة تعد إضافة كبيرة للمستشفيات الحكومية المركزية بالمحافظة، كما ستسهم الأجهزة في رفع قدرتها على إستيعاب عدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي.

وأضاف محافظ البحيرة أن هذا الاجراء سيؤدي الى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى الجهود المتميزة التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان لتعظيم إمكانيات القطاع الصحى وتطوير المنظومة الصحية.

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وأكد أهمية الدور الذي تقوم به المحافظة لدعم احتياجات القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللائقة لتطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، حرصاً على سلامتهم ورفع المعاناة عنهم من خلال المتابعة الدورية وتحديد الاحتياجات الملحة والأجهزة الطبية اللازمة لتطوير المستشفيات ورفع كفاءته بالتعاون والتنسيق مع الصحة وصندوق “تحيا مصر” .

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بقلم السيد فؤاد

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