الصحة تدعم المراكز الطبية ببورسعيد بأخصائيين بعد شكوى المواطنين

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على دعم المراكز الطبية ووحدات الأسرة، بأخصائي أو أكثر في التخصصات التي تشهد إحالة عدد كبير من المرضى إلى المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك توفيرا للوقت والجهد على المرضى، بعد تقديم العديد من شكاوى المنتفعين بالخدمة من إجراءات الإحالة للمستشفيات مؤخرا .

وتابعت الوزيرة ومحافظ بورسعيد سير العمل بمنظومة الإحالة من المركز الطبي إلى المستشفيات تبعا لحالة المريض التي يحددها طبيب الأسرة أو الطبيب المختص بالمركز، وشددت على الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتكلفتها.



وتفقدت الوزيرة يرافقها ، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، وحدة طب أسرة منطقة 5000 وحدة في حي الزهور، لمتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تابعت مركز طبي الزهور فى إطار جولاتها الميدانية لمتابعة نظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد .