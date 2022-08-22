«الصحة»: تدريب 43 ألفا من أعضاء المهن الطبية بمختلف التخصصات

أعلنت وزارة الصحة والسكان تدريب 43 ألفا و486 من أعضاء المهن الطبية، من خلال 1926 دورة تدريبية بمختلف التخصصات، وذلك بهدف رفع كفاءة الأطقم الطبية، والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

تنفيذ 489 برنامجا تدريبيا لعدد 11 ألفا و422 من الكوادر الطبية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تنفيذ 489 برنامج تدريبي لعدد 11 ألفا و422، من الكوادر الطبية، تضمن تدريب 2577 من الأطقم الطبية فى تخصصات، الرعاية المركزة، والأطفال، والحديث فى أمراض القلب، والاختبارات المعملية فى التشخيص والمتابعة للإصابة بفيروس كورونا، ومكافحة العدوى، وسونار النسا، ورسم القلب.

إضافة إلى إنعاش القلب الأساسي، والميكروبيولوجيا الطبية، والاستخدام الإكلينيكي الصحيح للدم ومشتقاتة، والمهارات المتوسطة لأمراض الروماتيزم، وعلاج تأخر الإنجاب، والتأهيل العصبي الإكلينيكي لمتلازمة ما بعد الكورونا، والتحكم الحركي والعصبي، والتغيرات الحديثة في تأهيل مرضى السكتة الدماغية، والدرن وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والمهارات الأساسية في طب الأسنان، والصيدلة الأكلينكية، والأمصال والطعوم، والتمريض، والجودة، والجلدية) بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تدريب 6651 من خلال 313 دورة بمحافظات ( البحيرة- سوهاج –الشرقية –القاهرة – دمياط -بني سويف –السويس –أسيوط – الوادي الجديد – قنا -المنوفية- جنوب سيناء- الغربية-الفيوم – القليوبية – الجيزة – المنيا – كفر الشيخ – الإسكندرية – البحر الأحمر – مطروح- الدقهلية – الإسماعيلية)، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين بالمستشفيات، وتلبية للاحتياجات التدريبية بكل محافظة.

وأوضح أن التدريب شمل (مجال الخدمة الاجتماعية –مجال التدريب الشامل للبحوث الصحية – أعمال بنوك الدم- الإدارة والقيادة – مكافحة العدوى ـالجودة – التخدير- بنوك الدم- أعمال برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين- ترشيد وإدارة استخدام مضادات الميكروبات- أساسيات الحاسب الآلي- أمن تكنولوجيا المعلومات- –تشغيل أجهزة تفتيت الحصوات البولية –التعامل مع النفايات الطبية الخطرة- إدارة لمستلزمات الطبية في ظل جائحة كورونا- مكافحة ناقلات الأمراض – أساسيات التثقيف الصحي-صيانة الأجهزة الطبية- أشعة تشخيصية –إدارة المخاطر- الأمراض الجلدية –التوحد في الأطفال -استخدام مركز المعلومات الدوائية –اليقظة الدوائية -الصحة المدرسية –الأبحاث الإكلينيكية –أمراض العيون- الجهاز الهضمي -دورات الرضاعة الطبيعية-الموارد البشرية-السلامة والصحة المهنية، التخطيط الإستراتيجي والأزمات-سجلات طب الأسرة والتغذية العلاجية-التطعيمات وصحة البيئة.

ترشيح 1915من الأطباء والصيادلة والتمريض لحضور المؤتمرات العلمية

وقالت الدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، إنه تم ترشيح 1915 من الأطباء، والصيادلة، والتمريض لحضور المؤتمرات العلمية، وذلك لإطلاعهم على التطورات العلمية فى مختلف التخصصات الصحية إضافة إلى ترشيح 68 متدربا لحضور دورات الاستراتيجية والأمن القومي ، وإدارة الأزمات والكوارث وذلك بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية .

وأشارت “حلمي” إلى تدريب 29 ألفا و 724 من خلال تنفيذ 1437 برنامجا تدريبيا لقطاعات الرعاية الأساسية والتمريض والطب العلاجي والطب الوقائي، وذلك وفقا للاحتياجات التدريبية التي يحددها كل قطاع.

ومن جانبها نوهت الدكتورة هالة المشد، مدير الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب إلى ترشيح 2340 من العاملين بوزارة الصحة والسكان لمنح دراسية بالداخل والخارج لدراسة الماجستير ودورات تدريبية، لتنمية المهارات و القدرات المعرفية والمهنية لهم، وذلك بالتعاون مع وزارات التعاون الدولي والتعليم العالي والخارجية وقطاع الأعمال.

الاختيار يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من وزير الصحة

وأشارت إلى أنه يتم نشر الإعلان عن المنح الدراسية والدورات التدريبية بالخارج والداخل علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان www.mohp.gov.eg وعلى جميع قطاعات الوزارة، وأن الاختيار والترشيح يتم عن طريق عرض أوراق المتقدمين على لجنة مشكلة من وزير الصحة، وذلك بالدراسة والبت وكذلك إجراء مقابلات شخصية.

وأضافت المشد أن عدد المرشحين لمنح دراسية بالداخل بلغ 2210، وذلك فى مجالات ( التحول الرقمي – أساسيات الحاسب الآلي – المهارات المتقدمة في الحاسب الآلي- مهارات صياغة التقارير – برنامج التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030- دورة السلوك التكنولوجي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة).

إضافة إلى ترشيح 130 لمنح دراسية بالخارج بدول ( تايلاند- الولايات المتحدة الأمريكية – الصين –سنغافورة – الهند – كوريا الجنوبية ).