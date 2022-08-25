«الصحة»: تدريب الفرق الطبية لافتتاح عدد من عيادات «نفسية للمرأة»

قامت وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ خطة تدريبية مكثفة للأطباء والتمريض العاملين في عيادات النساء بالوحدات التابعة للأمانة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في عدد من محافظات الجمهورية.

تدريب وزارة الصحة

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن التدريب يأتي استعدادا لافتتاح عدد من العيادات الخاصة بالصحة النفسية للمرأة، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بمهارات وقدرات الفرق الطبية، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرأة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتور منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن التدريب تضمن عدد من الموضوعات الخاصة بصحة المرأة النفسية، ومنها (الاكتشاف المبكر للأمراض النفسية، والإسعافات النفسية الأولية في حالات الطوارئ، والحالات التي تستدعي تدخل طبيب نفسي متخصص).

وبدوره، وجه الدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بتفعيل عيادات الصحة النفسية للمرأة في المستشفيات التعليمية بدء من مستشفى الجلاء التعليمي لأمراض النساء والولادة والأطفال.

وعقب انتهاء التدريب، تم تسليم الشهادات للمتدربين، بحضور الدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتورة رانيا زكريا، مدير عام الإدارة العامة لشئون مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بمقر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وأعلنت الوزارة عن توفير 22 جهاز أشعة بمختلف أنواعها، وسونار وتوزيعها على المستشفيات بمختلف محافظات الجمهورية، خلال شهر يوليو الماضي، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصرى.

أوضحت أنه تم توريد جهازين أشعة X-RAY لمستشفيى حميات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وفرشوط بمحافظة قنا، مضيفًا أنه تم توريد جهازين سونار لمستشفيي الشيخ زايد التخصصى بمحافظة الجيزة، وشرم الشيخ الدولى بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لرفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وتابع عبدالغفار أنه يتم المرور على جميع المستشفيات لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بصفة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، لافتًا أن المرور على محافظة مرسى مطروح أسفر عن تشغيل 16 جهاز أشعة مقطعية بمستشفى رأس الحكمة، إضافة إلى تركيب جهاز رنين مغناطيسي وجهاز قسطرة قلبية بمستشفي العلمين.