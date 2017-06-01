الصحة تدرب العاملين بنظيرتها السودانية على مكافحة البلهارسيا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى القطاع الوقائى بتنفيذ تدريب المجموعة السادسة من العاملين بوزارة الصحة الاتحادية بالسودان وعددهم 20 متدربا على أعمال مكافحة البلهارسيا، يأتى ذلك فى إطار التعاون المشترك بين دولتى مصر والسودان الشقيق متمثلاً فى الاتفاقية المبرمة بين الدولتين فى مجال مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى أن التدريب تضمن أيضا مكافحة القواقع نظرياً وعملياً وقد أمضى المتدربون ثلاثة أسابيع مدة التدريب فى الفترة من 6/5/2017 حتى 27/5/2017 مع الإقامة الكاملة بمركز فايد للتدريب التابع للادارة المركزية للامراض المتوطنة بوزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشار رئيس قطاع الطب الوقائى الى فيام فريق من القطاع الوقائي من الأطباء والمهندسين الزراعيين بالإدارة العامة لمكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية وكذلك فريق من مديرية الصحة بالاسماعيلية حيث يتضمن التدريب نقل الخبرات المصرية فى مجال مكافحة مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية بأنواعها المختلفة وما حققته الوزارة من إنخفاض لمعدل إنتشار البلهارسيا البولية والنجاح فى السيطرة على العديد من الطفيليات المعوية وكذلك فى مجال مكافحة القواقع العائل الوسيط لمرض البلهارسيا بنوعيها ومرض الفاشيولا بالطرق الميكانيكية والبيولوجية ومبيدات القواقع الآمنة.