الصحة : تخفيض أسعار مسحة كورونا وتحليل رابيد انتيجين (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن سعر مسحة كورونا للمصريين 650 جنيها و 750 جنيها للأجانب، وهناك تحليل رابيد انتيجين وهو من ضمن التحاليل المعتمدة أصبح سعره 175 جنيها، بدلا من 300 جنيه.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أنه أصبح هناك نوعان من أنواع التحاليل المعتمدة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 مستشفى عزل حكومية و 16 مستشفى جامعي.

وتابع عبدالغفار إنه لا يوجد أى تقارير تشير إلى أن لقاحات كورونا غير فاعلة ضد فيروس كورونا، حيث إن معدل انتشار متحور كورونا أوميكرون أضعف بنسبة 3% من باقي المتحورات.

وأوضح أن اللقاحات تعطى الجسم مناعة، لذلك ننصح المواطنين بالحصول عليها، مؤكدا أن 93٪ من من يدخلون المستشفيات لم يحصلوا على اللقاح، وأن حالات الوفاة بسبب كورونا بلغت 99% من غير الملقحين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن الحكومة أعطت للمواطنين 63 مليون جرعة، أن هناك 43% من الفئات المستهدفة حصلت على اللقاح، ونسعى للوصول إلي 70 % فى النصف الثانى من هذا العام.

وتابع أنه مع بداية الموجة الرابعة لكورونا هناك زيادة فى الأعداد ولكن لا يوجد نسبة كبيرة تدخل المستشفيات، وأكد أن الفترة الأخيرة نجد أن أعداد الإصابات تزيد بشكل يومي وهناك تزايد فى معدلات دخول المستشفيات.