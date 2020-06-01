الصحة تحقق في فيديو حميات إمبابة «التكدس موجود واتخذنا قرارات لحل المشكلة»

أعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الانثين، أن الوزراة تحقق في فيديو حماية إمبابة ، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرارات لحل تلك المشكلة. جاء ذلك في مداخلة مع برنامج الحكاية، تعليقا على فيديو متداول يظهر مستشفي حميات إمبابة…

أعلن خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الانثين، أن الوزراة تحقق في فيديو حماية إمبابة ، مؤكدا أنه تم اتخاذ قرارات لحل تلك المشكلة.

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج الحكاية، تعليقا على فيديو متداول يظهر مستشفي حميات إمبابة والزحام أمامه وسط وجود عدد كبير من المواطنين متزاحمين يرغبون في الحصول على علاج كورونا أو استقبال المرضى.

وقال: “الوزيرة وجهت بفتح تحقيق عاجل في مدى صحة هذا الفيديو وسنطلع الرأي العام على نتائج الرأي العام لإن فيه فديوهات بتتداول كل يوم”.

وأضاف: “خلينا نتكلم عن أمر واقع هل فيه تكدس أمام المستشفيات ؟ أيوه فيه تكدس في كل المستشفيات وهذا التكدس كان سبب في اتخاذ عدة قرارات الأيام الماضية منها التوسع في عدد المستشفيات لنحو 370 مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا”.

وتابع: “كذلك يتم توظيف كل الأطقم الطبية والعاملين في كل تلك المستشفيات كل في تخصصه لخدمة مصابي كورونا، وكنا في الأول مستشفيات الفرز تقيم المرضى ثم الانتقال لمستشفى العزل ومع تزايد عدد الإصابات أصبح فيه تزاحم على كثير من مستشفيات الحميات والصدر”.

وأضاف: ” النهاردة كانت الامور منظمة في مستشفى الساحل ومستشفى شبرا العام وذلك في اطار الجولات اليومية التي تقوم بها الوزيرة على المستشفيات”. «حتى لو إسهال».. وزيرة الصحة : إتاحة علاج كورونا فورا لمن تظهر عليه الأعراض قبل «المسحة»

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت أن 370 مستشفى على مستوى الجمهورية ، أصبحت تتيح علاج كورونا للحالات التي تظهر عليها أعراض حتى قبل أخذ مسحة وعمل تحليل pcr.

وقالت الوزيرة، كل من يظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة​ والإسهال واعراض تنفسية يعتبر مصاب بكورونا.

وأضافت الوزيرة في تصريحات لقناة إكسترا نيوز: “دلوقتي قولنا إن تحليل pcr مش هو اللي معتمد دلوقتي، وقولنا إن المظاهر الإكلينيكية وأشعة الصدر وشوية تحاليل ونبدأ العلاج فورا من قبل ظهور نتيجة المسحات”.

وتابعت وزيرة الصحة “الاعتماد على نتيجة الفحص الإكلينيكي وأشعة الصدر.. احنا في وقت فيه كورونا بتزيد.. أي أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة أو إسهال حتى أنا هعتبر اللي قدامي ده كورونا”.

وأمس الأحد، عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، الأحد، اجتماعها الدوري مع كل من وكلاء وزارة الصحة و الأطقم الطبية بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والوقوف على تطورات الموقف أولا بأول، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في كافة المستشفيات، والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية والوقائية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان تفعيل تقديم كافة الخدمات الطبية، لمصابي فيروس كورونا المستجد بداية من التشخيص وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة، والعلاج والعزل، والتى بدأت بالفعل فى ٣٢٠ مستشفى عاما ومركزيا على مستوى الجمهورية، تباعًا لتخفيف العبء على مستشفيات الحميات والصدر، والتي تعمل بكامل طاقتها لاستقبال مصابي الفيروس وللتيسير على المواطنين لتلقي الخدمة العلاجية، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا .

وناشدت وزيرة الصحة والسكان المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا ، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات الـ٣٢٠ لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض. وزيرة الصحة: تفعيل عمل 320 مستشفى عام ومركزي لخدمة مصابي «كورونا»