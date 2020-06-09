ثقافة وفنون

الصحة: تحسن في حالة الفنانة رجاء الجداوي عقب الحقن ببلازما المتعافين من كورونا

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة عن تحسن في حالة الفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا . جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا على القناة المصرية الأولى وقال : "الفنانة…

المال - خاص 1:01 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20 1:01 ص, الأربعاء, 10 يونيو 20

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كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمة لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة عن تحسن في حالة الفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا .

جاء ذلك في مداخلة مع برنامج التاسعة مساءا على القناة المصرية الأولى

وقال : “الفنانة رجاء الجداوي فنانة مصر كلها بتحبها لكن إحنا حقناها بالبلازما لأنها إحدى الحالات التي تحتاج للبلازما والآن هناك تحسن في حالة الفنانة رجاء الجداوي”.

وتم نقل الفنانة رجاء الجدواوي عقب إصابتها إلى مستشفى في محافظة الإسماعيلية لتقلي العلاج.

وتفاعل مشاهير على نطاق واسع بدعوات الشفاء للفنانة رجاء الجداوي.

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بقلم المال - خاص

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