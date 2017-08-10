الصحة تحرز عقارًا يعالج فيروس سي لهذا السبب

أحمد صبرى خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز مستحضر داكلانورك 60 ملج، وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية. وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 68 لعام 2017 بضبط وتحريز المستحضر الذى تنتجه شركة ماش للأدوية والذى

أحمد صبرى

خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز مستحضر داكلانورك 60 ملج، وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.

وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 68 لعام 2017 بضبط وتحريز المستحضر الذى تنتجه شركة ماش للأدوية والذى يعالج مرضي فيروس سي لأربع تشغيلات منه، وذلك لمخالفته التسعيرة الجبرية.

يشار إلى أن وزارة الصحة للمرة الأولى تحرز عقارًا لمخالفته التسعيرة، إذ غن السبب الرئيسي للضبط والتحريز هو عدم المطابقة للمواصفات الكيميائية والطبيعية.

وجاء فى خطاب الإدارة ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة.