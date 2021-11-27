لايف

«الصحة» تحدد كيفية مواجهة المتحور الجديد «أوميكرون»

الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين
المرسي عزت 1:54 م, السبت, 27 نوفمبر 21 1:54 م, السبت, 27 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي “الكمامة”، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم، بشأن ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم “أوميكرون”.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم السبت 27-11-2021 بمصر.. ارتفاع فى الحرارة وشوائب

وأوضح أن الوزارة تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر ، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.و

أكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن الإصابة COVID-19، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

اقرأ أيضا  ارتفاع درجات الحرارة غدا.. وتسجل في القاهرة 26 للعظمى والأقصر 30 درجة

وقال عبد الغفار إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا.

وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

اقرأ أيضا  شركة مياه القاهرة تنفي انقطاع الخدمة عن مناطق بمصر الجديدة وعين شمس
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المرسي عزت

ملف الكاتب المرسي عزت

اقرأ أيضاً

«التجارة العالمية» تؤجل اجتماعا رئيسيا بعد اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا

محمد عبد السند 12:29 م, السبت, 27 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم السبت 27-11-2021 بمصر.. ارتفاع فى الحرارة وشوائب

دعاء محمود 11:13 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

درجات الحرارة اليوم السبت 27-11-2021 فى مصر

عصام عميرة 8:33 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

الصحة: 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و65 وفاة

المال - خاص 12:20 ص, السبت, 27 نوفمبر 21

مصر توقف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

صفية حمدي 10:42 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

بعد اكتسابها شهرة واسعة .. «بازار المحافظة» و«سوق الأسماك» يشهدان توافد أعداد كبيرة من مواطني بورسعيد وزائريها (صور)

أحمد إسماعيل 9:45 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21