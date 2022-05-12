«الصحة» تحتفل باليوم العالمي للتمريض بمشاركة جميع الجهات المعنية (تفاصيل)

احتفلت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

جانب من احتفالية وزارة الصحة

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، كلمة مسجلة قدم خلالها الشكر باسم العاملين في القطاع الطبي الشكر والتقدير، لجميع العاملين بمهنة التمريض، معربًا عن فخر الدولة بجهودهم المبذولة، والعطاء المتميز من قبل فرق التمريض بجميع المنشآت الطبية، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، ناعيا شهداء الفرق الطبية من الأطباء والتمريض الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض، متمنيًا الازدهار والتقدم لمهنة التمريض في مصر.

أهمية مهنة التمريض التي تجمع بين العلم والفن والإنسانية

ومن جانبه، نقل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، تحية إعزاز وتقدير من الدكتور خالد عبدالغفار لجميع أعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي بمصر، مؤكدًا أهمية مهنة التمريض التي تجمع بين العلم والفن والإنسانية، مشيرًا إلى إحصائية منظمة الصحة العالمية، والتي أكدت احتياج العالم لأكثر من 9 ملايين من المنضمين الجدد لأعضاء هيئة التمريض حتى عام 2030.

وأضاف «عبدالغفار» أن التمريض يعتبر خط الدفاع الأول عن المرضى في المنشآت الطبية، ويعملون بكل إخلاص وتفانٍ من أجل راحة المرضى وتقديم أفضل الخدمات لهم، مؤكدًا حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الأمان المادي والمهني والاجتماعي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يقدر دور المهنة في مصر

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور أعضاء مهنة التمريض في مصر، وجهودهم المتميزة التي يقدمونها، كما أكد حرص الرئيس على الدعم المادي والمعنوي لجميع العاملين بالقطاع الصحي.

كوثر محمود: جائحة كورونا رسالة لإثبات الدور الحيوي للتمريض

وبدورها، أعربت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، عن سعادتها بالحضور أعضاء فريق التمريض بمختلف المحافظات، مؤكدة أن هذا التجمع يُعد رسالة للمجتمع بالقدرة على التصدي لجائحة كورونا التي أثبتت الدور الحيوي لأعضاء هيئة التمريض، معربة عن تقديرها لفرق التمريض بجميع المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية الذين ضحوا بأرواحهم، والذين أصيبوا أثناء أداء مهام عملهم.

رئيس صحة النواب: خروج قانون المسئولية الطبية من البرلمان خلال 30 يوما

وأشار الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض، منوهًا إلى أن مجلس النواب سينتهي من قانون المسؤولية الطبية خلال 30 يوما، والذي سيساهم في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضى وأعضاء الفرق الطبية.

رئيس صحة الشيوخ: أتمنى استمرار الجهد والمستوى الراقي للفرق التمريضية

ومن جانبه، قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، إن أطقم التمريض تبذل قصارى جهدها للوقوف جنبًا إلى جنب مع الأطباء والصيادلة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، متمنيًا استمرار هذا الجهد والمستوى الراقي مع العمل على تحسين جودة الخدمات التمريضية بتفعيل الدورات التدريبية المتخصصة في هذا الشأن.

فيما توجه الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بالشكر إلى الحضور من فرق التمريض أو الذين غيبهم الموت، نظرا لجهودهم المبذولة وإصرارهم على القيام بمهام عملهم في ذروة جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن دورهم لا يمكن إغفاله في التصدي للجائحة.

نعيمة القصير: فرق التمريض لها دور في تقديم خدمات صحية

وأعربت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن سعادتها بالتواجد وسط الحضور من أعضاء فرق التمريض المصري والاحتفال بيومهم العالمي، موضحة أن فرق التمريض لها دور كبير في تقديم خدمات صحية فائقة الجودة بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدة حرص منظمة الصحة العالمية على التعاون المستمر مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لوضع استراتيجية محددة، من شأنها رفع كفاءة القدرة العملية للأطباء وأطقم التمريض، بما يساهم في حصول المواطن على خدمة طبية تتوافق مع معايير الجودة العالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد الوزير للتعليم الطبي المهني، إن الوزارة لا تتدخر جهدا في إعداد دورات تدريبية لرفع كفاءة الفرق التمريضية، مؤكدا حرص الوزارة الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي والاجتماعي للتمريض مع دعم أطقم التمريض إعلاميا لينال المكانة التي يستحقها.

التمريض من المهن السامية التي تؤثر على حياة المرضى

وقال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن التمريض من المهن السامية التي تؤثر على حياة المرضى، ويتميز مقدميها بالرحمة والإنسانية والعطاء، مشيرًا إلى أن دور التمريض لا يتقصر على الخدمات العلاجية فقط، حيث يشاركون بفاعلية في تقديم الخدمات الوقائية، مؤكدًا أن فريق التمريض يعد الركيزة الأساسية للخدمات التي يتم تقديمها بمبادرات الصحة العامة، مؤكدا أن التمريض المصري أثبت قدرته على التكيف مع الظرف الاستثنائية وتحدي الصعاب.

وأضاف الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي وممثل عن النقابات المهنية في مصر، أن التمريض يعد الركيزة الأساسية في القطاع الصحي، موجهًا الشكر للنقابة العامة للتمريض التي تسعى لتقديم كافة الدعم لجميع أبناء المهنة.

وخلال الاحتفالية كرمت نقابة التمريض، الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لما يقدمه من دعم لهيئات التمريض في الوزارة، كما تم تكريم، عدد من فرق التمريض، وأسر شهداء المهنة، تقديرًا لدورهم وجهودهم المبذولة، وكذلك تكريم عدد من قيادات وزارة الصحة والجامعات المصرية، ومسئولي النقابات الفرعية بالمحافظات.