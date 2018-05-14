الصحة : تجهيز 58 صنفًا من الأدوية بإجمالي 25 ألف عبوة لغزة

الدفع بـ7سيارات إسعاف مجهزة إلى "معبر رفح" لنقل المصابينأحمد صبرى أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء إلى "الدرجة القصوى" تمهيدًا لاستقبال الحالات الخطرة والحرِجة من الأشقاء المصابين الفلسطينيين بعد المواجهات التي شهدها قطاع

الدفع بـ7سيارات إسعاف مجهزة إلى “معبر رفح” لنقل المصابين





أحمد صبرى

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد في مستشفيات شمال سيناء إلى “الدرجة القصوى” تمهيدًا لاستقبال الحالات الخطرة والحرِجة من الأشقاء المصابين الفلسطينيين بعد المواجهات التي شهدها قطاع غزة اليوم، بناء على توجيهات من القيادة السياسية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أنه تم التأكد من توافر كل الأطقم الطبية في جميع التخصصات الطبية اللازمة للتدخلات الجراحية للمصابين الفلسطينيين في مستشفيات سيناء، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بمقر وزارة الصحة؛ لمتابعة استقبال حالات المصابين، وتذليل أي عقبات قد تواجه علاجهم بالشكل الأمثل.

وكشف أن المستشفيات التي ستستقبل الجرحى هي كل من العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد، ورفح، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة إلى معبر رفح استعدادًا لاستقبال الجرحى، ونقلهم إلى مستشفيات العريش لتلقّي العلاج اللازم.

ولفت عماد الدين أنه تم تجهيز 58 صنفًا من الأدوية والمحاليل بإجمالي 25 ألف عبوة دواء وأمبولات وفيال، وكميات كبيرة من المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الجراحات المختلفة، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة في الساعات القليلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر دائمًا تقف بجوار الشعب الفلسطيني في مواجهة كل الأزمات التي يتعرضون لها.