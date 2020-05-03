الصحة: تجهيز 34 مستشفى حميات وصدر للعزل من كورونا وبدأنا التعايش مع الفيروس

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة تعمل على تجهيز 34 مستشفى صدر وحميات لتكون مستشفيات عزل للمصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن كان دورها في القوت الحالي فرز المصابين وتوقيع الكشف.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج التاسعة على التلفزيون المصري الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى أن الوزارة قامت بنقل بعض المصابين بأعراض بسيطة بفيروس كورونا الى نزل الشباب والمدن الجامعية وتلقوا الخدمة الطبية وخرج 50% منهم بعد الشفاء.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى وفاة 14 حالات جديدة

وأكد أن الإصابات التى يتم إعلانها تتم بشفافية.

وشدد أن عدد الاصابات في مصر من الاطقم الطبية أقل من مثيلاتها في دول العالم موضحا أن وزيرةالصحة وجهت بعمل تحليل دوري لهم وعمل بروتوكول لضمان سلامتهم .

وتابع متحدث الصحة: كل دول العالم بدأت تتعايش مع كورونا ومنهم مصر والحكومة اتخذت عدد من الاجراءات كان لها أثر ايجابي في تلك الأزمة والاصابة بكورونا ليست وصمة ونسب الشفاء كويسة ومصر من أعلى الدول في نسب الاصابة مقارنة بدول العالم.