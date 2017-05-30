الصحة: تجهيز وحدات الأسنان فى 21 محافظة بـتكلفة 78 مليون جنيه

أحمد صبرى أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إمداد وحدات ومراكز الرعاية الأساسية فى (21) محافظة بجميع التجهيزات الخاصة بالاسنان بتكلفة 78 مليون جنيه ضمن الخطة المالية 2017/2018. وأوضحت الدكتورة هدى الجندي مدير عام طب الاسنان الوقائي أنه جار تغطيه…

أحمد صبرى



أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إمداد وحدات ومراكز الرعاية الأساسية فى (21) محافظة بجميع التجهيزات الخاصة بالاسنان بتكلفة 78 مليون جنيه ضمن الخطة المالية 2017/2018.

وأوضحت الدكتورة هدى الجندي مدير عام طب الاسنان الوقائي أنه جار تغطيه الـ 28 محافظة على مستوى الجمهورية حيث يتم تجهيز محافظات الدقهلية والشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ضمن قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، لافتة الى أن محافظة جنوب سيناء بها كل التجهيزات الخاصة بالاسنان.

وأشارت ” الجندى ” الى انه جار توفير أجهزة خاصة بكاحت جير وأشعة فى وحدات ومراكز الرعاية الأساسية لم تكن موجودة من قبل وتقديم المواصفات الفنية لها من قبل الإدارة المركزية لطب الأسنان وذلك ضمن لجنة تعديل التجهيزات النمطية لوحدات ومراكز الرعاية الأساسية.

وفى ذات السياق قامت الادارة العامة لطب الاسنان بعمل الاحتياجات اللازمة لعلاج وفحص 500 أسرة وهم جميع سكان حى الاسمرات وذلك بالتعاون مع جامعة القاهرة لخلق مشروع حى نموذجى بالاسمرات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 75 طبيب أسنان حديث التخرج فى مراكز ووحدات طب الأسرة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية خلال شهر مايو الحالى، مشيرا الى أن هذه تعد المرة الأولى التى تعقد فيها دورات وقائية لطب الاسنان لإدخال مفهوم التثقيف الصحى والخدمات الوقائية.

وأضاف “مجاهد ” أنه تم عمل حملة توعية لأطفال الصفين الأول والثانى الابتدائى للفصل الدراسى الثانى 2016/2017 بمحافظة القاهرة وجار استكمال المشروع العام المقبل وامتداده ليشمل جميع المحافظات ليكون التثقيف الصحى والمشاركة المجتمعية من مهام الإدارة العامة لطب الأسنان الوقائى.