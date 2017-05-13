أحمد صبرى
الصحة تجتمع مع شركات الأدوية لمناقشة عوائق اتفاقية الإكسبيرد
أحمد صبرىقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الإدارة ستجتمع مع شركات الأدوية والتوزيع ونقابة الصيادلة، الأسبوع الحالى؛ لمناقشة العوائق التى تواجه قرر سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق "الإكسبيرد".كان وزير الصحة قد أصدر قرارًا فى مارس الماضي رقم 115 لعام 2017، يُ
قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الإدارة ستجتمع مع شركات الأدوية والتوزيع ونقابة الصيادلة، الأسبوع الحالى؛ لمناقشة العوائق التى تواجه قرر سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق “الإكسبيرد”.
كان وزير الصحة قد أصدر قرارًا فى مارس الماضي رقم 115 لعام 2017، يُلزم شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، دون شرط أو التقيد بفاتورة الشراء لمدة عام كامل.
وأوضحت، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الاجتماع سيتضمن مواجهة الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزارى، وتحديد العقوبات التى سيتم اتخاذها ضدها، مؤكدة أن إدارة العقوبات ستصل لوقف تعامل وزارة الصحة مع تلك الشركات.
وأكدت أن الاجتماع سيعمل على حل جميع المشاكل التى ستتقدم بها النقابات الفرعية للصيادلة، وتحديد الكميات التى تم سحبها، مشددة على أن العديد من الشركات ملتزمة بجميع بنود القرار ومستمرة فى تنفيذه.
كانت نقابة الصيادلة قد شكت شركتى مالتى إيبكس وآمون وعددًا من شركات التصنيع لدى الغير الصغيرة لإدارة الصيدلة؛ لرفضهم استقبال الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بما يمثل خسائر للصيادلة وخطرًا على المجتمع خوفًا من إعادة استخدامها.
وبحسب المنشور التنفيذى لوزارة الصحة فى مادته الرابعة: تلتزم الشركات (المصنّعة محليًّا وشركات التصنيع لدى الغير) وشركات التوزيع بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية للعميل خلال التسعة أشهر الأولى من العام المحدد لتطبيق منظومة غسيل السوق على ألا يتم التقيد بحد أقصى بعد هذه المدة وصولًا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية في نهاية مدة عام المشار إليها بدون القيد بتاريخ التصنيع أو طلب تقديم ثمة مستندات، ويعطى الصيدلي إيصالًا بما تم ارتجاعه بعد فحص الأدوية من قِبل الشركة المنتجة للتأكد من كونها أصلية.