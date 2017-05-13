الصحة تجتمع مع شركات الأدوية لمناقشة عوائق اتفاقية الإكسبيرد

أحمد صبرىقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الإدارة ستجتمع مع شركات الأدوية والتوزيع ونقابة الصيادلة، الأسبوع الحالى؛ لمناقشة العوائق التى تواجه قرر سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق "الإكسبيرد".كان وزير الصحة قد أصدر قرارًا فى مارس الماضي رقم 115 لعام 2017، يُ

أحمد صبرى

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إن الإدارة ستجتمع مع شركات الأدوية والتوزيع ونقابة الصيادلة، الأسبوع الحالى؛ لمناقشة العوائق التى تواجه قرر سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق “الإكسبيرد”.





كان وزير الصحة قد أصدر قرارًا فى مارس الماضي رقم 115 لعام 2017، يُلزم شركات الأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، دون شرط أو التقيد بفاتورة الشراء لمدة عام كامل.

وأوضحت، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن الاجتماع سيتضمن مواجهة الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزارى، وتحديد العقوبات التى سيتم اتخاذها ضدها، مؤكدة أن إدارة العقوبات ستصل لوقف تعامل وزارة الصحة مع تلك الشركات.

وأكدت أن الاجتماع سيعمل على حل جميع المشاكل التى ستتقدم بها النقابات الفرعية للصيادلة، وتحديد الكميات التى تم سحبها، مشددة على أن العديد من الشركات ملتزمة بجميع بنود القرار ومستمرة فى تنفيذه.

كانت نقابة الصيادلة قد شكت شركتى مالتى إيبكس وآمون وعددًا من شركات التصنيع لدى الغير الصغيرة لإدارة الصيدلة؛ لرفضهم استقبال الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات بما يمثل خسائر للصيادلة وخطرًا على المجتمع خوفًا من إعادة استخدامها.