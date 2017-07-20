الصحة تجتمع بممثلى شركات الأدوية منتصف الأسبوع القادم

جاء فى الخطاب الذى أرسلته الوزارة للشركات: نظرا لحاجة الوزارة لتوريد كميات إضافية من أدوية فيروس سي، طبقا لشروط قرض البنك الدولي، فى تحديد الكميات التى تستطيع كل شركة توريدها، يجب على كل شركة إيفاد من لديه سلطة اتخاذ القرارات العاجلة .

وتنتج 18 شركة مصرية، أدوية فيروس سي، مثل هى السوفالدى، والدكلانزا، والأوليسيو، والهارفونى، وأبرز تلك الشركات إيبيكو، وجلبوبال نابى، وفاركو، وإيفا، وميركيرل، وأيه يو جى، وفارميد هيلث .